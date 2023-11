Allergie-Tests aus dem Internet: Wie zuverlässig sie sind

Mit Haarsträhne oder Blut Unverträglichkeit testen? 11.09.2023 | 7:10 min

Analyse auf bestimmte Antikörper

Es gebe im Internet bestellbare Tests, die durchaus seriöse Verfahren verwenden, also das so genannte IgE im Blut testen, erklärt Torsten Zuberbier, Direktor des Institut für Allergieforschung an der Berliner Charité. Laut Zuberbier ist eine Analyse auf Basis von IgE-Antikörpern ein anerkanntes Verfahren, auch in Arztpraxen. Eine IgG4-Analyse hingegen ist laut Experten absolut ungeeignet.