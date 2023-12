Lehren aus Corona-Krise: Was sich für Kliniken ändern muss

: Wichtig ist einerseits der sehr gut ausgebaute Rettungsdienst in Deutschland, den wir ja in Zukunft aufrechterhalten wollen. Er ist dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel die Herzinfarkte oder Schlaganfälle sehr schnell versorgen. Für eine qualitativ hochwertige Versorgung brauche ich aber große Teams. Und die hab' ich nur an großen Krankenhäusern. Ich glaube, wenn wir ein paar mehr große Krankenhäuser hätten und dafür ein paar weniger kleine, dann wäre das für die zukünftigen Gesundheitsgefahren, die auf uns zukommen, eher günstiger, als an dem jetzigen Zustand festzuhalten.