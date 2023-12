Erkältungen führen zu Rekord bei Krankentagen

22,6 Tage - so lang waren Arbeitnehmende in Deutschland 2022 durchschnittlich krankgeschrieben. Das zeigt der Gesundheitsreport 2023 des Dachverbands der Betriebskrankenkassen (BKK). Fast 22 Prozent der Ausfälle verursachten Erkrankungen des Atmungssystems - also Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen. Das ist deutlich mehr als in den Jahren davor.