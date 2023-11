Warum das Gesundheitssystem noch auf dem Holzweg ist

Der Bundestag berät über neue Regelungen für die elektronische Patientenakte. Sie war bislang freiwillig, künftig soll ein Opt-Out-Modell gelten. 09.11.2023 | 2:32 min

Beginnen wir mit einer Reise in die Vergangenheit. Schon 2003 will die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt das " E-Rezept " und die elektronische Gesundheitskarte einführen. Ihr engster Berater ist damals ein Gesundheitsökonom aus Köln: Karl Lauterbach (SPD).

Die Datenschutzbedenken sind groß. Die Jahre gehen ins Land, andere Länder ziehen digital an und vorbei. Jetzt will Lauterbach, als Nach-Nach-Nach-Nach-Folger von Ulla Schmidt, den "Turbo" zünden.

Analoges Versagen in digitalen Zeiten

Ich hätte niemals gedacht, dass unser System so träge ist, dass ich 20 Jahre später meine eigene Reform umsetze.

Es ist Koketterie, will Lauterbach doch auch darauf hinweisen, wie weitsichtig er schon vor 20 Jahren war. Es ist vor allem ein großes Versagen. Fast nichts bewegte sich seit 2003 und dieses "fast Nichts" kostete bis heute Milliarden.

2005 wurde eigens für die digitale Zukunft im Gesundheitswesen die "Gematik" gegründet - den wenigsten dürfte dieser Name ein Begriff sein. Jahrelang lief die selbstgenannte "Nationale Agentur für Digitale Medizin" mit 360 Mitarbeitenden unter dem Radar - finanziert im Wesentlichen von Beitragszahlern - ohne nennenswerten Erfolg. E-Rezept und elektronische Patientenakte blieben Etiketten ohne digitalen Inhalt.

Digitalisierung hochsensibler Daten

Nun also der von Lauterbach angekündigte Turbo, den der Bundesdatenschutzbeauftragte zwar nicht ausbremsen will, aber Ulrich Kelber fordert mehr Präzision, wie er ZDFheute sagt:

Der Gesundheitssektor in Deutschland ist gefährlich unterdigitalisiert und alle würden davon profitieren, wenn wir gut gemachte digitale Versorgung bekommen.

Die Regelungen müssten rechtskonform sein, sonst gäbe es vermutlich Klagen bis hin zum Bundesverfassungsgericht, so Kelber.

Wer hat Zugriff auf Gesundheitsdaten?

Aufgabe des Bundesdatenschutzbeauftragten ist es, diese Fragezeichen mit Nachdruck in den Raum zu stellen. Da wären etwa die Gesundheitsdaten, von denen vielleicht niemand etwas wissen soll: Schwangerschaftsabbruch, eine psychische Erkrankung oder eine HIV-Infektion

Nach jetzigem Stand sollen Patienten die Speicherung ausschließen können. Auf der Seite stehen die Vorteile: Doppeluntersuchungen könnten vermieden werden, der eine Arzt weiß, was der andere tut. Und der Patient könnte selbst in seine Akte schauen.

Gratwanderung zwischen Datenschutz und Datennutzung

Der Bundesdatenschutzbeauftragte fordert hohe Sicherheitsstandards. Massive Datenlecks gab es bereits im britischen Gesundheitssystem, in Norwegen und in Australien. Millionen Gesundheitsdaten flossen ab.

Lauterbach will für Deutschland das "modernste Datengesetz" samt "supersicherer Verschlüsselung". Er nutzt in jüngster Zeit auffallend oft Superlative, wohl um Skeptiker zu überzeugen und zu beruhigen.

Kommt der "Digital-Turbo"?

Beenden wir die Geschichte mit einem Besuch im Unfallkrankenhaus Berlin. Modern, digitalisiert. Die elektronische Patientenakte gibt es hier sozusagen für den internen Gebrauch. Ob Chirurg, Pfleger oder Physiotherapeut: alle wissen, was der andere tut. Doch die Vernetzung bricht ab, wenn Notärzte wie Konrad von Kottwitz zum Einsatz kommen.

Dass ich, wenn ich den Alarm kriege, in den Notarztwagen oder den Hubschrauber steige, auf mein Tablet gucke und bereits da Informationen über den Patienten habe.

In den meisten europäischen Ländern ist das Standard, in Deutschland immer noch Zukunftsmusik. Und das 20 Jahre nach Ulla Schmidt und ihrem Berater, einem Gesundheitsökonom aus Köln, Karl Lauterbach, der jetzt den Turbo zünden will.