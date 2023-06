Pflegenotstand

4,96 Millionen Menschen waren Ende 2021 in Deutschland pflegebedürftig. Wegen der steigenden Zahl Pflegebedürftiger wächst auch die Nachfrage nach professioneller Pflege und Unterstützung. Durch den demografischen Wandel kommt es in Deutschland jedoch zum Pflegenotstand - es fehlen heute schon laut Bundesgesundheitsministeriums in allen Pflegeberufen Fachkräfte. ZDFheute bietet in diesem Schwerpunkt aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Pflegenotstand in Deutschland.