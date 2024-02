Häusliche Pflege: Diese Leistungen bekommen Pflegebedürftige

Fast jeder Mensch wünscht sich, im Alter in der gewohnten Umgebung zu bleiben: Liebgewonnene Möbel, vertraute Nachbarschaft. Auch im Alter, wenn man alleine zu Hause eigentlich gar nicht mehr so gut klarkommt, möchte kaum jemand in ein Pflegewohnheim gebracht werden. Zudem sind die Kosten für diese Einrichtungen in den letzten Jahren erheblich gestiegen.