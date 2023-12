Pflegenotstand: Die wenigen Fachkräfte richtig einsetzen

Mit einem neuen Gesetz, dem Pflegekompetenzgesetz, will Karl Lauterbach (SPD) Pflegeberufe künftig deutlich attraktiver machen. 14.12.2023 | 11:51 min

Die geplante Krankenhausstrukturreform wird zu Schließungen von Kliniken in Deutschland führen. Diese seien laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nötig, um die eigentlichen Ziele zu erreichen: mehr Sicherheit für die Patienten, mehr Transparenz, mehr Effektivität. Mögliche Folgen sind aber Lücken in der Versorgungsstruktur - und auch eine Verstärkung des Pflegenotstands.

Über die Pflegedienstbranche rollt eine nie dagewesene Insolvenzwelle. Hunderte Heime stehen vor dem Aus. Welche Gründe es gibt und was es für die Bewohner bedeutet.

Intensivpfleger: Dann fehlt Fachkraft am Bett eines Sterbenden

Auch Alexander Lang, der lange Jahre in Schongau als Intensivpfleger gearbeitet hat, will sich beruflich umorientieren. Mit Folgen für die Patienten.

Die Idee der Politik, dass entlassenes Pflegepersonal die Arbeit in den verbleibenden Häusern erfülle, greife zu kurz. " Es fehlen 80.000-100.000 Pflegefachpersonen für die Bundesrepublik", sagt die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler. "So viele werden durch die Schließung der Häuser gar nicht freigestellt."

"Die Ausbildung ist zwar besser geworden, es werden mehr Menschen ausgebildet", das werde aber den Personalmangel "nicht kompensieren können", so Andreas Wedeking vom Altenhilfe-Fachverband der Caritas.

Im Ausland sind Fachkräfte besser eingesetzt

Pflegekräfte sind in Deutschland sehr gut ausgebildet, dürfen aber nicht das tun, was sie können.

Im europäischen Ausland und in den USA sind die Fachpflegeberufe schon lange akademisiert. In Deutschland kann man inzwischen Pflege studieren, in den starren Hierarchien vieler Krankenhäuser gibt es aber oft noch keine klare und angemessene Funktion für ihren Einsatz.

Bestimmte Berufsbilder gibt es noch nicht überall

Im St.Josefs-Hospital in Wiesbaden leitet Jessica Kelian als sogenannte Advanced Practice Nurse die Intensivstation. Ihre akademische Ausbildung bedeutet, dass sie nicht nur am Patienten arbeitet, sondern auch verantwortlich ist für Versorgungsabläufe und Organisiation.

Doch solche Berufsfelder sind nicht selbstverständlich in den Krankenhaushierachien. "Es gibt einfach keine verpflichteten Maßnahmen, keine gesetzgeberischen Maßnahmen, die das Vorhandensein einer solchen Advance Practice Nurse oder auch Bachelor-Pflegekräften vorsehen," sagt der Pflegedienstleiter des St.Josefs-Hospitals in Wiesbaden, Arne Evers.

Bislang studierten Pflegekräfte in die Ungewissheit. So hofft die Branche jetzt auf das Pflegekompetenzgesetz, das 2024 kommen soll. Noch in diesem Jahr will der Bundesgesundheitsminister die Eckpunkte dafür vorlegen.