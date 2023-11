Pflegegrad für häusliche Pflege beantragen: Wie geht das?

Fritz und Elke Pfeifer haben sich an ihre Pflegekasse gewandt. Das geht am einfachsten per Telefon, Mail oder Brief an die Krankenkasse . Denn dort ist immer auch die Pflegekasse. Enorm wichtig: Warten Sie nicht mit dem Antrag, wenn Sie Hilfe brauchen, rät Gisela Rohmann von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.