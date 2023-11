Demenz: Was Erkrankten und pflegenden Angehörigen hilft

Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland leben mit Demenz . Etwa zwei Drittel werden zu Hause gepflegt, oft rund um die Uhr - von Partnern, Kindern oder Enkeln.

Wenn ‎man von Demenz spricht, hat man ganz klar erstmal den Erkrankten im Kopf und nicht den Angehörigen. Wir versuchen die Menschen in ‎Selbstfürsorge zu bringen, damit sie nicht co-erkranken, weil sie sich ‎aufopfern.

ZDFheute: Wie kann man sich vorbereiten, um die Diagnose Demenz in der Familie zu verarbeiten?

Man muss vor allem Dokumente ‎bereithalten und Vorsorgevollmachten haben, zum Beispiel eine Patientenverfügung . Sonst kommt ein Betreuer und der regelt dann alles. Und das ist die Frage: Will ich das als Angehöriger?

Von Bohlen und Halbach: Mir hat eine Klientin gesagt: "Ich bin so einsam, weil ich mit meinem Mann nicht mehr reden kann. Der ist zwar physisch da, aber es ist funktioniert keine Kommunikation mehr." Das ist eine Einsamkeit, die ist ganz schwer zu ertragen.

Nonverbale Kommunikation: Blicke, Berührungen - wenn die Menschen das zulassen! Man muss immer wie so ein Detektiv unterwegs sein und überlegen: Was ist jetzt gerade gut für den anderen. Ich sage immer: Der eine verliert seine Kompetenzen und der andere muss sie aufbauen. Oft habe ich Partner bei mir im Coaching, die sind in einem Alter, wo es wahnsinnig anstrengend ist, Dinge neu zu lernen.