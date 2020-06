"Singt! Laut! Es hilft!"

Annette Frier und Grete arbeiten an einem neuen Lied, das der Chor für den Auftritt probt.

Quelle: ZDF/Jan Rothstein

2. plus 1 Wir Gesunden wähnen uns sicher und stabil, wenn wir zum Beispiel auf einen Menschen mit Demenz schauen. So eine vermeintliche Schwäche scheint meilenweit weg zu sein, als wären „Wir“ ein bisschen unsterblich. So lange, bis das Leben uns eines Besseren belehrt: Alles bedingt sich, alles ist miteinander verbunden und unser vermeintlicher Panzer immer nur eine hauchdünne Membran. Um es mit der Musik zu sagen: "Lest we forget how fragile we are" (aus: Sting "Fragile")"