Ehrenamt: Die besondere Herausforderung im Kinderhospiz

Fast 29 Millionen Menschen üben in Deutschland ein Ehrenamt aus. Ob in der Freiwilligen Feuerwehr oder in der Integrationsarbeit, mit Kleinkindern oder Senioren, im Sport oder in der Politik : Ehrenamtliche Arbeit bietet verschiedene Möglichkeiten, sich für das Gemeinwohl der Gesellschaft einzusetzen und Unterstützung für unterschiedliche Lebenssituationen zu leisten.