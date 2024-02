Elternsprüche: Welche Weisheiten zur Gesundheit stimmen?

"Wir kennen die ganzen Studien, wo Kinder auf dem Bauernhof aufwachsen und da Bakterien einatmen, schlucken und so weiter", erklärt Kurscheid. "Und die haben nachgewiesenermaßen anschließend viel weniger Allergien und Unverträglichkeiten als Stadtkinder." Deshalb sei es nicht schlimm, wenn kleinere Kinder auch mal Sand im Mund hätten, so der Allgemeinmediziner. Dreck schadet also nicht. Im Gegenteil: Damit in Kontakt zu kommen, trainiert das Immunsystem