Diagnose Krebs: Mit Kindern über die Erkrankung sprechen

Sepideh bekommt 2020 die Diagnose Brustkrebs. Auch Metastasen werden entdeckt. Wie sie damit umgeht, damit ihre kleine Tochter ohne Angst aufwachsen kann. 02.02.2024 | 5:17 min

Etwa 200.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland werden jährlich mit der Krebsdiagnose eines Elternteils konfrontiert. Auch für sie ist das eine große Herausforderung.

Experten empfehlen, nur so viele Informationen zur Krankheit zu vermitteln, wie Kinder verstehen und verarbeiten können. Entscheidend ist hier vor allem das Alter. Eltern sollten zudem auf ihre Intuition, ihr Bauchgefühl vertrauen. In Familien mit mehreren Kindern unterschiedlichen Alters sollten alle zusammen die Grundinformationen bekommen, rät Katrin Willig, Psychoonkologin an der Universitätsklinik Heidelberg: