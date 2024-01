Kinderärzte: Grippe-Impfung bei Kleinkindern "sinnvoll"

Ärzte: Infizierte Kinder können Großeltern gefährden

Oft komme es vor, dass ein infiziertes Enkelkind nur leicht erkranke, seine Großeltern aber steckten sich bei ihm an und bekämen die gefährliche Influenza.

Ob Corona oder Grippe, die Zahlen von akuten Atemwegserkrankungen steigen von Woche zu Woche weiter an. Das belastet die Arztpraxen. 21.12.2023 | 2:43 min

Kinderärzte-Präsident rechnet mit massiver Grippewelle

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in der aktuellen Grippewelle vor allem Kinder im Schulalter und junge Erwachsene betroffen.

Besonders gefährlich seien die Viren "für Risikogruppen, die ein Risiko haben für eine schwere Erkrankung", so Dr. Thomas Harder, stellv. Leiter des Fachgebiets Impfprävention im Robert-Koch-Institut. 01.11.2023 | 4:41 min

Mangel an Kinderärzten - Bürokratieabbau gefordert

Hubmann beklagte zudem einen Mangel an Kinderärzten. "In den vergangenen 30 Jahren wurden viel zu wenige Kinderärzte ausgebildet, jetzt gehen die Babyboomer in Rente und hinterlassen eine gewaltige Lücke." Daher sei eine rasche Entlastung der Praxen nötig.