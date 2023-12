Antibiotika: Gefährliche Nebenwirkungen durch Fluorchinolone

Ärzte sollen diese Antibiotika nur noch in Ausnahmefällen und nach ausführlicher Risiko-Nutzen-Abwägung verschreiben. So steht es in den Rote-Hand-Briefen , die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 2019 und auch in diesem Jahr dazu veröffentlichte.