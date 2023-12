Fünf Kältemythen im Check: Fit und gesund durch den Winter

Frieren Frauen schneller als Männer? Wärmt Alkohol den Körper? Über Kälte gibt es einige Mythen. Welche davon tatsächlich stimmen, erklärt Dr. Robin Bulgrin. 20.01.2020 | 5:23 min

Mit nassen Haaren in der Kälte erkältet man sich

So lässt sich das nicht sagen, denn: Wer nur kurz mit nassen Haaren in die Kälte geht, holt sich nicht gleich eine Erkältung . Der Grund ist, dass der lästige Schnupfen oder Husten nicht von der Kälte allein kommt, sondern durch Krankheitserreger wie Viren oder Bakterien entsteht.

Aber: Der Körper verliert durch die Kopfhautoberfläche Wärme und kühlt leichter aus. Die Schleimhäute im Mund- und Nasenbereich, die für die Infektabwehr zuständig sind, ziehen bei Kälte ihre Gefäße zusammen und trocknen dann leichter aus. Wer jetzt mit Viren in Kontakt kommt, hat eine erhöhte Gefahr krank zu werden.

Durch die Kälte können die primären Barrieren des Immunsystems geschwächt werden, und das Virus (…) hat es einfacher, in den Körper einzudringen.

Und: Neben Viren haben auch Bakterien durch die geschwächten Schleimhäute erhöhte Erfolgschancen. So kann sich aus einer einfachen Erkältung eine Bronchitis oder Nebenhöhlenentzündung entwickeln.

Frauen frieren schneller als Männer

Männer haben zusätzlich eine dickere oberste Hautschicht und einen höheren Muskelanteil als Frauen, was sie vor Kälte schützt. Allerdings spielt auch die Genetik eine Rolle.

Ist Zink gut bei Erkältung?

Gerade in der kalten Jahreszeit erleben die Hersteller von Zink- und Vitamin-C-Präparaten einen Boom. Viele glauben, dass mit Zink und Vitamin C eine Erkältung verhindert oder verkürzt werden kann. Aber ist dem wirklich so?