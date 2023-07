Nicole und Sebastian sind beide mehrgewichtig. Doch ihre Art, damit umzugehen, ist total verschieden. Während Nicole seit ihrer Kindheit mit Gewichtsdiskriminierung und Stigmatisierung kämpft, hat Sebastian so lange wie möglich verdrängt: Nicht nur die negative Meinungen anderer, sondern auch die gesundheitlichen Folgen seines unkontrollierten Zunehmens. Erst als sein Körper ihm die gelbe Karte zeigte, begann er zu reflektieren.



Anders als Nicole wurde Sebastian nie gemobbt, ihm wurden nie Schimpfworte hinterhergerufen. Vielleicht deshalb, weil er zwei Meter groß und ein Mann ist? Auch im Elternhaus war sein Gewicht nie ein Thema, so konnte er Selbstliebe und Selbstbewusstsein entwickeln. Während der Recherchen stellen wir fest, dass Frauen in einer völlig anderen Dimension als Männer von dem Thema betroffen sind. Ihre Körper werden von frühester Jugend an bewertet – und schlimmstenfalls wird diese Fremdbewertung Teil ihrer Selbstwahrnehmung. In Nicoles Familie wurde die Unzufriedenheit über vermeintliche Defizite von einer Frauengeneration an die nächste weitergegeben. So entwickelte sie seit frühester Jugend ein Gefühl, nicht OK zu sein, sich verändern zu müssen.