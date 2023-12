Was tun bei Schnupfen, Husten, Heiserkeit?

"Man hat meistens einen grippalen Infekt, also der wird durch Rhinoviren ausgelöst . Der dauert so in etwa zwei Wochen", betont der Experte. Es könne aber sein, dass sich weitere Rhinoviren auf die Infektion draufsetzten, so dass es bis zur Genesung länger dauere. "Im Allgemeinen ist das dann innerhalb von Wochen auch wieder gut."