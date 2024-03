RKI-Protokolle: "Weitestgehende" Entschwärzung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine "weitestgehende" Entschwärzung der Corona-Protokolle des RKI veranlasst. Das sagte er am Donnerstagvormittag im Deutschlandfunk.

Es solle noch einmal geprüft werden, was unbedingt unleserlich gemacht werden müsse. "Das heißt, das Robert Koch-Institut muss jetzt jeden um Erlaubnis bitten, der in den Protokollen genannt wird oder dessen Interessen genannt werden, dass die Entschwärzung stattfinden kann."

Das würde aber eine Zeit lang dauern, "vielleicht vier Wochen", so Lauterbach, da Rechte der betroffenen Personen gewahrt werden müssten. "Dann kann eine deutlich entschwärzte Fassung vorgelegt werden." Lauterbach sprach sich für "maximale Transparenz" bei der Aufarbeitung der Corona-Pandemie aus.

Lauterbach spricht sich für Transparenz und Aufarbeitung aus

Der SPD-Politiker hält auch eine nachträgliche Parlamentsbefassung mit den Maßnahmen während der Pandemie für geboten, will sich zur von der FDP geforderten Einsetzung einer Enquete-Kommission aber nicht festlegen. Aufarbeitung und Transparenz seien notwendig, "damit sich nicht noch mehr Verschwörungstheorien um die damalige Zeit herum aufbauen", sagte Lauterbach im Deutschlandfunk.

Die FDP dringt in der Ampel-Koalition abermals auf eine Aufarbeitung der Corona-Politik in einer Kommission des Bundestags. "Die FDP-Bundestagsfraktion fordert eine Enquete-Kommission", so FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann.

25.03.2024 | 5:15 min