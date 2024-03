RKI-Protokolle: Welche schwarzen Stellen werden freigegeben?

Nach einer Woche intensiver öffentlicher Diskussionen hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine "weitestgehende" Freigabe der internen Sitzungsprotokolle des Robert-Koch-Instituts (RKI) angekündigt. Was hinter den vielen geschwärzten Stellen der mehr als 1.000 Seiten steht, könnte damit bald bekannt werden. Doch es gibt weiterhin Hürden, die das Verhindern könnten.

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte Lauterbach am Donnerstag:

Er habe am Mittwoch veranlasst, dass die Protokolle "weitestgehend entschwärzt" werden sollen.

Wie wird die Freigabe jetzt ablaufen?

Formal hat Lauterbach damit seine Beamten angewiesen, die Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG), die Grundlage der Herausgabe ist, nochmals zu prüfen. Das wegen seiner Nähe zu Verschwörungsdenken umstrittene Onlineportal "Multipolar" hatte bereits im Mai 2021 einen IFG-Antrag gestellt und befand sich seitdem in rechtlichen Auseinandersetzungen mit dem RKI, das dem Gesundheitsministerium direkt unterstellt ist.

Auch in der Politik hat die öffentliche Debatte um die RKI-Protokolle für Wirbel gesorgt. Politiker mehrerer Parteien sprachen sich in den vergangenen Tagen für eine umfassendere Aufarbeitung der Pandemie-Zeit aus. Stimmen im Überblick:

Als das RKI mehr als 200 Sitzungsprotokolle ihres Krisenstabes aus dem Zeitraum Anfangszeitraum der Corona-Pandemie von Januar 2020 bis April 2021 an das Medium herausgeben musste, waren dort viele Passagen unkenntlich gemacht, darunter auch viele Stellen zu öffentlich diskutierten Themen wie der Covid-Schutzimpfungen. Auf ebenfalls über 1.000 Seiten begründete das RKI, weshalb jede einzelne Stelle geschwärzt wurde - Gründe, die Kritiker als vorgeschoben kritisierten.

Auch zukünftig könnte es noch Stellen geben, die "unbedingt geschwärzt" bleiben müssten, merkte Lauterbach an, etwa um die Rechte von Dritten, etwa Personen, die nicht zum RKI gehören zu schützen. Das können externe Wissenschaftler, Mitarbeiter anderer Behörden, Journalisten, aber auch Impfstoff-Hersteller und andere Unternehmen sein.

Diese erneute Prüfung könnte nun mehrere Wochen dauern, Lauterbach sprach von "vielleicht vier". "Das Robert-Koch-Institut muss jetzt jeden um Erlaubnis bitten, der in den Protokollen genannt wird, oder dessen Interessen genannt werden", so Lauterbach. Diese Rückfrage bei Dritten ist ein bei IFG-Anfragen übliches Verfahren. Stimmen die Betroffenen nicht zu, bleiben die Stellen geschwärzt.

Die FDP dringt in der Ampel-Koalition abermals auf eine Aufarbeitung der Corona-Politik in einer Kommission des Bundestags. "Die FDP-Bundestagsfraktion fordert eine Enquete-Kommission", so FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann.

25.03.2024 | 5:15 min