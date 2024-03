Jugendliche und Corona "Pandemie wirkt nach"

Deutsche Schüler haben bei der aktuellen internationalen Leistungsstudie Pisa so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Ein Grund ist laut Autoren auch die Corona-Pandemie.

Kontaktbeschränkungen, geschlossene Schulen , Ausgangssperre: Am 22. März 2020 wurde das alles Realität. Und die Corona-Pandemie hat noch heute Folgen, vor allem für Kinder und Jugendliche. "Das Stresslevel ist bei ihnen noch immer stark erhöht", sagt Stephan Bender, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Köln.

Experte: "Die Pandemie wirkt nach"

Verglichen mit 2019 erkrankten 2022 zum Beispiel 51 Prozent mehr Mädchen an Essstörungen, nämlich eine von 100. Inzwischen gehen die Zahlen demnach zwar langsam wieder zurück, liegen aber ebenfalls noch deutlich über Vorkrisenniveau. Ähnlich sieht es dem Report zufolge auch bei Angststörungen und Depressionen aus: 2022 wurden unter 15- bis 17-jährigen Mädchen 4,1 Prozent erstmalig mit einer Depression diagnostiziert und 4 Prozent mit einer Angststörung, das sind 44 Prozent mehr als noch 2019.

Die Schulschließungen hätten dafür gesorgt, dass Jugendliche isoliert wurden. Gleichzeitig hätten sich einige schwer damit getan, den Unterrichtsstoff anschließend aufzuholen. Ereignisse, die in so einer prägenden Lebensphase schwer auszublenden seien, so der Experte.