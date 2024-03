Corona, Grippe oder RSV? Das kann der Kombi-Selbsttest

Die Antwort darauf kann sich in der Theorie jeder selbst geben - mit einem sogenannten Kombitest, den es mittlerweile in den meisten Apotheken und Drogerien gibt. Diese Selbsttests reagieren nicht nur auf SARS-CoV-2, sondern können meist auch Influenza A/B und RSV erkennen. Ist der Selbsttest korrekt durchgeführt und die Viruslast hoch genug, gelingt so die Selbstdiagnose in den eigenen vier Wänden.