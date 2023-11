Corona - ein Virus wie jedes andere? Was Virologen sagen

Wir sind in einer Herbstwelle , aber sicher nicht in einer neuen Pandemiewelle. Es bleibt dabei - wir sind eigentlich auf dem Weg der Normalisierung. Wir müssen dieses Virus praktisch auch behandeln, wie jeden anderen respiratorischen Erreger. Natürlich muss man die Augen offen halten, inwiefern es sich weiterentwickelt. Ob es neue Varianten gibt. Aber die Herdenimmunität in unserer Bevölkerung ist so groß, dass ich mir derzeit keine großen Sorgen mache.