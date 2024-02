Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie: Die klassische Erkältung ist nach wie vor eine der am häufigsten auftretenden Krankheiten in Deutschland . Oft wird sie auch grippaler Infekt genannt - doch sie hat mit der richtigen Grippe nicht viel zu tun. Die Symptome und der Verlauf sind meist harmlos und die Genesung kommt ganz von allein. ZDFheute informiert zum Thema Erkältung aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.