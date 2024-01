Erkältung und Grippe: Wie schlimm sind die Wellen?

Grippesaison: Die Wochen und Monate, in denen sich die Grippeviren hauptsächlich verbreiten - in der Regel zwischen Anfang Oktober und Mitte Mai.

Grippewelle: Der Zeitraum, in dem besonders viele Grippefälle gemeldet werden. Die Grippewelle hat vor Corona meistens im Januar begonnen und drei bis vier Monate gedauert. 2022 begann sie besonders früh. Es ist davon auszugehen, "dass die Immunität in der Bevölkerung gegen Influenzaviren" in der Corona-Zeit "abgenommen hat und sich die Influenzaviren ab 2022 sehr gut verbreiten konnten", so das Robert-Koch-Institut auf Anfrage. Das RKI schätzt, dass sich je nach Stärke der Grippewelle in einer Saison vier bis 16 Millionen Menschen in Deutschland infizieren.