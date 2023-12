Hausärzte über Erkältungswelle: Wir sind am Anschlag

Kulas: Also wir hier in unserer Praxis, und da spreche ich für viele andere Kollegen mit, wir sind mit dem, was wir leisten können, am Anschlag. Wir haben dermaßen viele Patienten, die wir versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu lenken, damit sich die vermeintlich gesunden Patienten in der Praxis nicht noch zusätzlich anstecken. Wir versuchen das über besondere Infekt-Sprechstunden, um den Patienten möglichst schnell gerecht zu werden.