Das sind die häufigsten Krankheiten in Deutschland

Atemwegserkrankungen sind der häufigste Grund für Krankschreibungen. Was hilft bei Erkältung und Co.? Tipps im Video. 12.12.2023 | 12:44 min

Die Krankenkassen melden negative Rekorde beim Krankenstand . Der Grund: höhere Infektionszahlen bei Atemwegserkrankungen . Ein Blick in die Daten des aktuellen BKK-Gesundheitsreports zeigt: Erkältungen und grippale Infekte verursachten 2022 mit Abstand die meisten Krankheitsfälle.

Welche Krankheiten am häufigsten sind

Was zu den Diagnosegruppen gehört

In diese Kategorie fallen zum Beispiel Depressionen und Essstörungen. Aber auch Alzheimer zählt zur Diagnosegruppe psychische Störungen.Quelle: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information

In diese Gruppe fallen Erkrankungen im Mund oder Magen. Auch Blinddarmentzündungen und Karies zählen zu dieser Kategorie.

Erkrankungen der Wirbelsäule - zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall - zählen zu Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems. Auch Probleme mit Muskeln und Sehnen fallen in diese Diagnosegruppe.

Typische Wintererkrankungen wie die Grippe und Erkältungen fallen in diese Kategorie. Ebenso zählen dazu chronische Erkrankungen der Atemwege.

Wer mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hat, fällt am längsten aus

Unterschiede zwischen den Geschlechtern

Zudem zeigen die Daten der BKK, welche Personengruppen wie oft erkranken: Frauen leiden häufiger an Atemwegserkrankungen und psychischen Störungen. Männer hingegen liegen bei Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und bei Verletzungen und Vergiftungen vorn. Die Daten beruhen auf Krankschreibungen. Ein Fall landet also nur in der Statistik, wenn die Betroffenen einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.