Experte zu Krankheitswelle:Rücksicht nehmen, andere schützen

"Wir erleben einen steilen Anstieg der Atemwegserkrankungen," so Pneumologe Cihan Celik. 21.12.2023 | 4:54 min

Mehr als jeder Zehnte leidet oder litt gerade an einer Erkältung, an Corona oder an einer Grippe. Die Zahlen von akuten Atemwegserkrankungen steigen. Krankenhäuser und Hausarztpraxen kommen an ihre Belastungsgrenze.