Alter Streit: Sind Lauterbachs Corona-Warnungen Panikmache?

Was ist dran an Lauterbachs Warnungen? Wie ist die aktuelle Corona-Situation und was sagen Experten dazu? Welche Maßnahmen sind jetzt noch angemessen? ZDFheute klärt die wichtigsten Fragen.

Wovor hat Lauterbach genau gewarnt?

Zum Thema Erkältung kursieren zahlreiche Mythen. Welche sind wahr, welche schlicht falsch? Ein Experte klärt auf.‎ 21.10.2022 | 5:20 min

Wie ist die aktuelle Corona-Lage?

Auch die Zahl der Covid-Diagnosen beim Arzt ist laut dem Pandemieradar des Bundesgesundheitsministeriums in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen und liegt derzeit bei rund 250 pro 100.000 Einwohner - etwa das Niveau des vergangenen Frühjahrs. Über 1.100 Menschen liegen derzeit in Deutschland laut dem Divi-Intensivregister mit Covid-19-Diagnose auf der Intensivstation. Tendenz: steigend.

Die Corona-Zahlen steigen an. Dem Gesundheitsminister bereitet das Sorgen, denn nur wenige Menschen in Deutschland haben sich bisher mit dem angepassten Impfstoff impfen lassen.

Welche Kritik gibt es an Lauterbachs Warnungen?

Lauterbachs Warnungen riefen sofort Widerspruch hervor. In einem Interview mit "Bild" spricht Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von "nicht enden wollender Panikmache". Es sei schon das vierte Weihnachtsfest mit Corona. "Den Menschen im Land ist zuzutrauen, dass sie mittlerweile wissen, wie sie mit diesen Viren umgehen müssen", so Kubicki.

Auch der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit will sich Lauterbachs Empfehlungen nicht anschließen: "Jeder hat ein unterschiedliches Risiko für einen schweren Covid-Verlauf oder Long Covid. Bei manchen liegt die letzte Impfung oder die letzte Infektion noch nicht lange zurück", so Schmidt-Chanasit im Gespräch mit ZDFheute.

Warum wir im Urlaub so häufig krank werden. 05.06.2023 | 6:03 min

Was sind die Folgen der aktuellen Krankheitswelle?

Derzeit liege die Krankenquote allein beim Pflegepersonal bei über zehn Prozent, höher als vor der Pandemie zu dieser Jahreszeit üblich. An einigen Orten würden Krankenhäuser deshalb bereits Betten sperren, ihre Notaufnahmen abmelden und planbare Operationen verschieben, so Gaß.

Auch in anderen Bereichen ist die Krankheitswelle spürbar: So fielen im Rhein-Main-Gebiet zuletzt immer wieder Bahnen und Busse aus, ebenso in der Region Stuttgart, in der Pfalz oder rund um Bonn oder Trier. Der Grund: Kranke Lokführer oder Fahrdienstleiter in Stellwerken.