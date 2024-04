Corona-Vorbild?: Warum Österreich weiter als Deutschland ist

Bogner verweist positiv auf den Deutschen Ethikrat. Der habe schon früh darauf hingewiesen, dass man keinen "virologischen Tunnelblick" einnehmen solle. "Wie stark die Einsichten des Ethikrats Widerhall in der Politik gefunden haben, ist eine andere Frage. Angela Merkel etwa hat sich sehr stark an den Empfehlungen der Leopoldina orientiert." Die Debatte, welche wissenschaftlichen Akteure in eine Aufarbeitung einbezogen würden, sei in Deutschland deutlich komplexer als in Österreich, so Bogner.