Studie: Wie sich das Vertrauen in Medien verändert

Als Oliver Quiring an diesem Nachmittag in Leipzig die Bühne A der Medientage Mitteldeutschland betritt, hat er Zahlen dabei. Es sind Zahlen, die die Besucher der Medienmesse aufhorchen lassen dürften.

Der Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Mainz hat gerade eine Studie abgeschlossen, die für Zeitung, Radio, Fernsehen und Onlineangebote mehrere wichtige Fragen behandelt: Welchen Medien vertrauen die Menschen in Deutschland, wo ist das Misstrauen besonders hoch und wie hat sich das in den vergangenen Jahren verändert?

Vertrauen geht auf Niveau vor Corona-Pandemie zurück

Aus Sicht der Medien gibt es direkt zu Anfang eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Das Gesamtvertrauen in Medien ist leicht zurückgegangen. Gaben im Jahr 2022 49 Prozent der repräsentativ Befragten an, den Medien bei wichtigen Dingen eher beziehungsweise voll und ganz zu vertrauen, waren es 2023 nur noch 44 Prozent. Der Anteil derer, die den Medien eher nicht beziehungsweise überhaupt nicht vertrauen stieg, im gleichen Zeitraum von 20 auf 25 Prozent.

Die gute Nachricht:: Das Vertrauen ist damit nicht niedriger als in den Jahren vor der Corona-Pandemie . Quiring nennt das "verbrauchte Pandemiedividende". Kurzum, während Krisenzeiten verlassen sich Menschen insbesondere auf Informationsquellen, die sie kennen. Ist diese Krise überwunden, steigt die Skepsis wieder an. Dies gelte nicht nur für Medien, sondern auch für andere Institutionen wie beispielsweise die Politik.

Vertrauen: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk weiter Spitzenreiter

Insbesondere den Angeboten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) vertraut aber noch immer der Großteil der Menschen in Deutschland. Erstmals wurde in der Studie auch offen gefragt, welchen Medien die Menschen vertrauen. Die höchsten Werte gab es für: ARD und ZDF. Vergleicht man den ÖRR mit anderen Medienangeboten, liegt das öffentlich-rechtliche TV-Programm auf dem ersten Platz. 64 Prozent halten dies für sehr/eher vertrauenwürdig.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Bewährtes genießt Vertrauen

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Medienzynismus auf dem Vormarsch

Trotzdem gibt es auch Zahlen, die Medienmachern zu Denken geben sollten. So steigt der Medienzynismus seit 2020 kontinuierlich an. Das belegen die Zustimmungsergebnisse zu bestimmten Aussagen, die der Forscher und sein Team den Befragten vorgelegt hatten.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Skepsis muss nichts Schlechtes sein

Was muss also aus den Zahlen gelernt werden? Journalismus und Medienangebote wirken oft zu elitär; es muss mehr über die Themen gesprochen werden, die die Menschen betreffen. Es sind bekannte Sätze, die trotzdem nicht minder wahr wären. Für Quiring ist eine gesunde Skepsis aber nichts grundsätzlich Negatives, solange sie nicht destruktiv wird.

Leidenschaftlicher Diskurs sei gut und in einer demokratischen Gesellschaft wichtig. Auffällig sei, dass gerade in Diktaturen das Vertrauen in Medien vermeintlich bei 100 Prozent liege. Dies könne und solle es in einer vielfältigen Gesellschaft aber gar nicht geben. Das Ziel sei nicht blindes Vertrauen.