Pressefeindlichkeit in Deutschland nimmt zu

Für 2023 wurden demnach 41 Übergriffe auf Medienschaffende gezählt. Das waren zwar weniger als in den beiden Pandemie-Jahren 2021 und 2022, als die Zahl der Übergriffe auf Berichterstattende in die Höhe schnellte, aber deutlich mehr als 2019 - in dem Jahr vor der Corona-Pandemie : waren es lediglich 13 Fälle.