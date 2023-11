Welche Corona-Impfstoffe sind im Herbst verfügbar?

Welche Impfstoffe werden für sie verfügbar sein?

Wie das Bundesgesundheitsministerium auf ZDFheute-Anfrage mitteilt, arbeite man zwar an der "Überführung der Covid-19-Impfstoffversorgung in die Regelversorgung". Doch:

Wie viel Corona-Impfstoff ist für die nächste Zeit vereinbart?

Was bedeutet das für Patientinnen und Patienten?

Wer dabei nun aber leer auszugehen scheint, sind andere Vakzin-Produzenten. Moderna etwa will ebenfalls bald einen angepassten mRNA-Impfstoff auf den Markt bringen. Für Patientinnen und Patienten in Deutschland könnte das bedeuten, dass sie weniger Auswahlmöglichkeit haben. Denn es gilt der Grundsatz, dass Ärztinnen und Ärzte nach demhandeln müssen. Was das heißt, erklärt der Verband der gesetzlichen Krankenkassen im Gespräch mit ZDFheute:

Wenn der Bund einen Impfstoff kauft, ist der aus Krankenkassen-Sicht automatisch günstiger als andere auf dem Markt verfügbare. Was, wenn eine gesetzlich versicherte Patientin für ihren Booster im November aber beispielsweise das mRNA-Vakzin von Moderna möchte? Das sei zwar möglich, so der Verband der gesetzlichen Krankenkassen. Denn das "liegt in der Entscheidungshoheit der Ärztin beziehungsweise des Arztes". Doch in puncto Kostenübernahme rät der Verband, vorab mit der jeweiligen Krankenkasse zu sprechen. Das heißt: Eventuell müsste die Patientin den Impfstoff dann selbst bezahlen.