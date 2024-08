Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter häufigste Todesursache

Bei beiden Todesursachen verzeichnet die Statistik im Vorjahresvergleich allerdings einen Rückgang: 2,7 Prozent weniger Menschen starben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 0,5 Prozent weniger an Krebs.

Bei einer koronaren Herzerkrankung kann es zu Durchblutungsstörungen durch Kalkablagerungen in den Herzkranzgefäßen kommen. Das führt im schlimmsten Fall zu einem Herzinfarkt.

Weniger Menschen in Deutschland gestorben

Pro Jahr haben Hunderttausende Deutsche einen Herzinfarkt. In der Regel werden sie danach mit Betablockern behandelt. Was diese tatsächlich bringen, wird gerade wegen neuer Forschungen in Frage gestellt. Dr. Christoph Specht erläutert die Hintergründe.

