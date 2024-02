Krebs - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Krebs |

In der Medizin bezeichnet Krebs eine unkontrollierte und für den Körper schädliche Neubildung von Zellen. Grund dafür kann ein Schaden im Erbgut, also der DNA, sein. Die Zellen bilden Tumore, welche sich durch die Bildung von Metastasen im Körper verteilen können. Die Krankheit kann auf unterschiedliche Arten auftreten: Leukämie, Hautkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs und viele mehr. ZDFheute informiert zum Thema Krebs aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.