Krebs - das ist ein Wort, das vielen Angst macht. In Deutschland erkranken in einem Jahr etwa 500.000 Menschen an Krebs. Nicht alle können geheilt werden. Es gibt aber immer bessere Möglichkeiten, die Krankheit zu bekämpfen. Um auf die Krankheit aufmerksam zu machen, gibt es jedes Jahr am 04. Februar den "Weltkrebstag".