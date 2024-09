PFAS im Rhein: Ewigkeitschemikalien belasten die Niederlande

Das merken sie in den Niederlanden . Dort werden fünf Millionen Menschen mit gereinigtem und gefiltertem Wasser aus den Flüssen und Kanälen versorgt. An einer Messstelle bei Lobith am Rhein, gleich hinter der Grenze bei Emmerich, ist die PFAS-Belastung schon drei bis vier Mal so hoch wie der zulässige Grenzwert in den Niederlanden. "Wir haben eine Übersicht über mehr als 40 Unternehmen im Rheinbecken, die PFAS verwenden oder sogar herstellen, und wir vermuten, dass sie alle auf die eine oder andere Weise zur Gesamtbelastung des Rheins mit PFAS beitragen", sagt Gerard Stroomberg vom Verband der niederländischen Flusswasserwerke RIWA-Rijn im Gespräch mit dem ZDF. Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind.