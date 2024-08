Entwarnung bei Wasser in Köln-Wahn

Der Sabotage-Verdacht in einer Kaserne der Bundeswehr in Köln hat sich nicht bestätigt. Untersuchte Wasserproben wiesen keine Kontamination auf, wie ein Sprecher der Bundeswehr am Freitag mitteilte.

Der Stützpunkt am Flughafen Köln-Bonn war am Mittwoch vorübergehend abgeriegelt worden - im Raum stand der zunächst unbestätigte Verdacht, dass die Wasserversorgung sabotiert worden sein könnte, und, dass das Trinkwasser kontaminiert sei. In der Nacht war nach Bundeswehr-Angaben ein Loch im Absperrungszaun der Kaserne in der Nähe der Wasseranlage entdeckt worden, nachdem im Leitungswasser abnorme Werte festgestellt worden waren.