Bundeswehr: Die Dienstpflicht und die Frauenfrage

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will von Schweden lernen. Bei einer Reise im Frühjahr dieses Jahres hat er sich dort für seinen " Neuen Wehrdienst " inspirieren lassen - und die Idee mitgebracht, jungen Menschen nach ihrem 18. Geburtstag einen Musterungs-Fragebogen zu schicken.

Zunächst sollen Menschen im wehrdienstfähigen Alter erfasst werden. Männer müssten dann und Frauen könnten einen zugeschickten Fragebogen ausfüllen. Dabei werden auch die körperliche Fitness und die Motivation abgefragt.Ein Teil der jungen Männer, die den Fragebogen ausgefüllt haben, soll dann die Aufforderung für eine Musterung erhalten. Frauen könnten sich freiwillig dieser Musterung unterziehen. "Die Geeignetsten und Motiviertesten werden ausgewählt", schreibt das Verteidigungsministerium.Danach sollen sich die Wehrpflichtigen entscheiden können, ob sie einen sechsmonatigen Grundwehrdienst oder einen Wehrdienst leisten wollen, der auf bis zu 23 Monate verlängert werden kann. Denjenigen, die sich über sechs Monate hinaus verpflichten, will die Bundeswehr Weiterqualifizierungsmöglichkeiten bieten.Quelle: Bundesministerium der Verteidigung

Der Unterschied zum schwedischen Modell

Dabei will Pistorius einen wesentlichen Bestandteil des schwedischen Modells jedoch nicht umsetzen: die Dienstpflicht für Frauen. Während junge Männer dem Plan von Pistorius zufolge den Fragebogen ausfüllen müssen, wird es jungen Frauen freigestellt. Denn eine Dienstpflicht auch für Frauen bedarf einer Grundgesetzänderung. Männern wie Frauen stünde in diesem Fall die Option offen, zu verweigern und einen zivilen Ersatzdienst zu leisten.

Doch es gibt noch ein weiteres Problem: Schon für seinen aktuellen "Neuen Wehrdienst" ohne Frauen fehlt ihm die Mehrheit in der eigenen Koalition: Die FDP lehnt ein verpflichtendes Modell ab . Außerdem kostet eine Dienstpflicht zusätzliche Milliarden - die will der Finanzminister nicht ausgeben.

Die Bundeswehr will in drei bis fünf Jahren kriegstüchtig sein. Doch wie realistisch ist das? frontal liegen interne Bundeswehr-Dokumente vor, die u.a. Mangelverwaltung offenlegen.

Was spricht für und gegen die Dienstpflicht für Frauen?

Das ist jedoch nicht der einzige Aspekt, der bislang gegen eine Dienstpflicht auch für Frauen spricht. "Der Wehrdienst für Frauen wurde während des Kalten Krieges unter anderem deswegen nicht für Frauen verpflichtend gemacht, weil Frauen ihren Dienst an der Gesellschaft bereits durch Carearbeit leisteten", erklärt Julia Weigelt, Fachjournalistin für Sicherheitspolitik. "Bis heute übernehmen Frauen pro Tag 79 Minuten unbezahlte Sorgearbeit mehr als Männer."

So viele Frauen sind aktuell bei der Truppe

Zwischen 1955 und 1975 war Frauen der Dienst an der Waffe in der Bundeswehr grundsätzlich verboten, Zuerst erlaubte es der Sanitätsdienst, 1991 dann auch die Militärmusik. Erst seit 2001 stehen Frauen alle soldatischen Laufbahnen offen - Voraussetzung ist Freiwilligkeit.

Derzeit leisten mehr als 24.000 Soldatinnen ihren Dienst in der Bundeswehr. Sie stellen damit rund 13 Prozent aller Soldaten - während es im Sanitätsdienst über 40 Prozent Frauen sind, liegen die Anteile im Rest der Truppe bei unter zehn Prozent. Das kritisierte die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl ( SPD ), im Mai:

Ein 'Weiter so' kann es nicht mehr geben.

Högl kritisierte etwa sexuelle Übergriffe in der Truppe und einen Mangel an Duschen und Toiletten.

Aktive Soldaten in Deutschland

Junge Frauen sind skeptisch

Und was sagen junge Frauen zu der Idee einer Dienstpflicht oder gar Wehrpflicht? ZDF frontal fragt nach bei Julia Lomm. Sie leistet ihr freiwilliges soziales Jahr in der Wuppertaler Förderschule am Nordpark, arbeitet mit Kindern mit Behinderung. Schon jetzt ist die Mehrheit der Bundesfreiwilligendienstleistenden weiblich. Lomm spricht sich gegen einen verpflichtenden Wehr- oder Zivildienst aus: "Ich würde es freiwillig belassen, denn für viele ist es vielleicht gar nichts."