So soll der neue Wehrdienst aussehen

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius SPD ) hat in Berlin seine Pläne für einen neuen Wehrdienst vorgestellt. Hintergrund ist laut Pistorius "eine neue Bedrohungssituation." Russland habe nicht nur die Ukraine angegriffen, auch verbale Attacken gegen andere Staaten nähmen zu. Pistorius sagt:

Nach Einschätzung aller internationalen Militärexperten muss man davon ausgehen, dass Russland ab 2029 in der Lage sein wird, militärisch einen Nato-Staat oder einen Nachbarstaat anzugreifen.

Deswegen müsse Deutschland Aggressoren abschrecken, so dass diese Nato-Territorium gar nicht erst angreifen würden. Deswegen werde die Bundeswehr besser ausgestattet. Es brauche auch eine "stabile Reserve" von Soldatinnen und Soldaten, Pistorius nannte die Zahl 200.000.

Online-Fragebogen für Männer geplant

Bundeswehr fehlen Soldatinnen und Soldaten

Nach der Musterung wählt die Bundeswehr dann "die Geeignetsten und Motiviertesten" aus. "Es erfolgt also eine Auswahl nach Qualitätskriterien", heißt es in einem entsprechenden Papier des Ministers, das ZDFheute vorliegt.

"Alle drei - SPD, Grüne und FDP - betonen, dass es ein freiwilliger Dienst sein müsse", Pistorius aber poche auf einen verpflichtenden Anteil, so ZDF-Korrespondent Thomas Reichart.

Als Belohnung gibt es den Führerschein

Helfen sollen dabei auch Anreize. Wer den Wehrdienst länger als sechs Monate leiste, könne zum Beispiel seinen Führerschein bei der Bundeswehr machen. Das sei aber nicht als "Goodie" zu verstehen, so Pistorius: "Das ist im Grunde angelehnt an das, was die Schweden machen."