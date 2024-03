Wehrpflicht-Debatte: Pistorius schaut nach Schweden

Boris Pistorius will sich nicht auf einen Zeitrahmen in der Wehrpflicht-Debatte festlegen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius informiert sich in Schweden über das Wehrdienstmodell des Landes. Der SPD-Politiker reiste dazu am Dienstag nach Stockholm, um auch Gespräche mit seinem Amtskollegen Pal Jonson zu führen.

Für die NATO-Übung „Nordic Response“ trainieren 20.000 Soldaten bis Mitte März in der Arktis den Ernstfall. Das ist eines der Themen auf der Skandinavien Reise von Verteidigungsminister Pistorius. 05.03.2024 | 1:34 min

Pistorius: "Keine Vorentscheidung" in Wehrpflicht-Debatte

Der "Spiegel" hatte gemeldet, Pistorius habe intern Anweisung erteilt, dass ihm bis zum 1. April "Optionen für ein deutsches Wehrdienstmodell" vorgelegt werden sollten. Dieses Modell solle "bedrohungsangepasst auch kurzfristig skalierbar einen Beitrag zur gesamtstaatlichen Resilienz" liefern. Pistorius wolle noch in dieser Legislaturperiode eine "Richtungsentscheidung zur Wehrpflicht" treffen, hieß es in dem Bericht, den der Minister dementierte.

Die Bundeswehr will in drei bis fünf Jahren kriegstüchtig sein. Doch wie realistisch ist das? frontal liegen interne Bundeswehr-Dokumente vor, die u.a. Mangelverwaltung offenlegen. 28.02.2024 | 12:37 min

Minister liebäugelt offen mit schwedischem Modell

In Schweden ist die 2010 ausgesetzte Wehrpflicht 2017 wieder eingeführt worden. Am Ende gehe es um Ressourcen und die Frage, wie so etwas wieder eingeführt werden könne, so Pistorius. Zudem müsse geklärt werden, ob es nur um eine Wehr- oder auch um eine allgemeine Dienstpflicht gehe.