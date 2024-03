Taurus-Abhörskandal: Mützenich nimmt Scholz in Schutz

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im Interview bei "Berlin direkt". 03.03.2024 | 5:30 min

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich gegen einen Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) im Verteidigungsausschuss des Bundestags ausgesprochen. Die Opposition kritisiert, dass deutsche Offiziere in einem abgehörten Gespräch darüber reden, dass britische Soldaten bereits in der Ukraine seien. Ähnliches hatte Scholz angedeutet.

Man solle nicht "einfach irgendwas aufscheuchen", so Mützenich. Zu der Tatsache, dass Offiziere in dem Mitschnitt zu dem Schluss kommen, Taurus-Lieferungen an die Ukraine seien möglich, sagt Mützenich: "Es gibt auch noch andere Dinge, die zu bedenken sind." So müsste möglicherweise auch ein Mandat beschlossen werden.