Nawalnys Beerdigung in Moskau: Andrang trotz Drohkulisse

In Moskau wird der verstorbene Kremlkritiker Nawalny beigesetzt. Zuvor ist eine Trauerfeier geplant. Unterstützer haben zur Teilnahme aufgerufen, fürchten aber auch Repressionen.

Trotz eines Großaufgebots von Polizei und Sicherheitskräften haben sich schon Stunden vor der Beerdigung des Kremlgegners Alexej Nawalny in Moskau Hunderte Menschen versammelt. An der Kirche zu Ehren der Gottesmutterikone "Lindere meine Trauer" im südöstlichen Bezirk Marjino drängten sich Hunderte Menschen an Metallgittern, um sich von dem Oppositionsführer zu verabschieden.

Viele trugen Blumen in den Händen. In der Kirche ist für 14 Uhr Ortszeit (12 Uhr MEZ) eine Trauerfeier angesetzt. Die Beerdigung ist zwei Stunden später auf dem Borissowskoje-Friedhof geplant.

Der russische Aktivist Alexej Nawalny wurde durch seinen Widerstand gegen Putin weltberühmt. Für seine Überzeugungen wurde er vergiftet, verhaftet und verurteilt.

Drohkulisse mit Metallgittern und Uniformierten

Seit dem Tod des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny erhebt seine Witwe ihre Stimme. Nun hat Julia Nawalnaja vor dem EU-Parlament in Straßburg eine Rede gehalten.

Höchste Nervosität auch nach Nawalnys Tod

Putin will sich in zwei Wochen bei einer Wahl als Präsident im Amt bestätigen lassen. Unterstützer, Angehörige und Menschenrechtler Nawalnys werfen Putin vor, er habe den russischen Oppositionsführer in Haft ermorden lassen. Der Kreml weist das zurück.

Nach dem Tod Nawalnys kam es "zu über 400 Festnahmen" und um den Leichnam herrschte "eine Art Versteckspiel" berichtete ZDF-Korrespondent Armin Coerper.

Nawalnys Team will Beerdigung live im Internet begleiten

"Kommen Sie, um Alexej Nawalny auf seinem letzten Weg zu begleiten, wenn Sie in Moskau sind. Es werden Ihnen alle danken, die aus verschiedenen Gründen nicht dort sein können", sagte der Oppositionelle Leonid Wolkow, der selbst im Exil lebt und ein enger Vertrauter des Kremlgegners war. Nawalnys Team will die Beerdigung live im Internet begleiten. Anwesend sein will dabei auch der deutsche Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.