Egon Ramms: Schweden und Finnland stärken Nato

Schweden hat die letzte Hürde auf dem Weg in die Nato genommen: Das ungarische Parlament stimmte am Montag dem Antrag Stockholms auf eine Nato-Mitgliedschaft mit überwältigender Mehrheit zu. Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson sprach von einem "historischen Tag".

Sehen Sie das Interview mit Ramms in voller Länge oben im Video oder lesen Sie es unten in Auszügen.

... der Beitritt die Nato in eine militärstrategisch starke Position bringt

Durch den Beitritt von Finnland und von Schweden in die Nato sei "die Ostsee ein Binnenmeer der Nato geworden". Außerdem bringe der Beitritt das Bündnis damit in eine "militärstrategisch sehr starke Position".

Denn: "Man sagt immer, wenn man ein Meer oder eine See beherrschen will, dann muss man auch die Gegenküste in Besitz haben", sagt Ramms. "Wenn wir auf die beiden Küsten im Westen und im Osten gucken, dann haben wir auf der einen Seite Schweden und auf der anderen Seite Finnland und die baltischen Staaten."