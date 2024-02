Nato-Beitritt Schwedens: Ungarn gibt Blockade auf

Es gibt Zitate, die man nicht gleich Viktor Orban zuschreiben würde: "Die Basis unserer Außenpolitik ist es, Freunde zu sammeln, auch wenn man dies nicht immer sieht." Als Freunde sieht Orban nun wieder auch die Schweden an. Das Land wollte in die Nato und brauchte dafür die Zustimmung aller bisherigen Mitglieder - also auch von Ungarn. Am späten Montagnachmittag stimmte dort das Parlament zu