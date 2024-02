Ungarn will am Montag über Schwedens Nato-Beitritt befinden

Ungarisches Parlament stimmt ab : Schweden vor letzter Hürde zum Nato-Beitritt

20.02.2024 | 11:06 |

Am kommenden Montag will Ungarns Parlament über den Nato-Beitritt Schwedens befinden. Im Falle einer Ratifizierung stünde der Aufnahme in das Militärbündnis nichts mehr im Weg.