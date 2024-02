Finnland zu Nato: Noch keine "genügende Abschreckung"

Elina Valtonen, finnische Außenministerin, spricht im ZDF-Morgenmagazin über die Rolle Finnlands in der Nato: "Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Alliierten an der weiteren, stärkeren Abschreckung und Verteidigung unseres Bündnisses." 06.02.2024 | 9:50 min

Auch Finnland nimmt als jüngstes Nato-Mitglied daran teil. Nach jahrzehntelanger Neutralität war das Land im April 2023 in das westliche Verteidigungsbündnis Nato als 31. Mitglied eingetreten - als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine vor knapp zwei Jahren.

Finnische Außenministerin: Gemeinsam an Abschreckung arbeiten

Nach dem 2. Weltkrieg prägt der Ost-West-Konflikt die Arbeit des Sicherheitsbündnisses. Seit dem Ende des Kalten Krieges ändern sich die Aufgaben und die Größe der Nato. 11.01.2024 | 1:18 min

Valtonen: "Gemeinsam kriegstüchtig sein"

Die Autokraten seien in Russland an der Führung, dort lauere die größte Gefahr für Demokratien und die Lebensweise in Europa, betonte Valtonen, die als Kind in Deutschland lebte und deshalb fließend Deutsch spricht.