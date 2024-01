Nato-Beitritt Schwedens: Türkisches Parlament stimmt zu

In all den Monaten des Tauziehens mit der Türkei ging eine Sache oft unter: dass ein weiterer Nato-Partner den Beitritt Schwedens nicht ratifiziert hatte. Allerdings verließ man sich in der Allianz auf die von Ungarn stets geäußerte Zusicherung: man werde nicht das letzte Mitglied sein, das den Beitritt Schwedens ratifiziert.