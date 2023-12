Orban blockiert Ukraine-Hilfen: Was das für die EU bedeutet

Beitrittsverhandlungen ja, aber kein Geld für die Ukraine: Was das Ergebnis des EU-Gipfels in Brüssel bedeutet - eine Kurz-Analyse.

1. Das Glas in der EU ist halb voll - oder halb leer?

26 Länder sind sich einig, nur von Ungarn gibt es keine Zustimmung: Keine Hilfszahlungen für die Ukraine, eine Wiedervorlage gibt es im Januar. So lange muss die Ukraine warten. Mindestens. 15.12.2023 | 2:36 min

Bleibt die zweite Seite dieses Gipfels. Natürlich wäre die Wirkung einer langfristigen finanziellen Zusage noch größer gewesen. Dass der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hier gebremst hat , ist mehr als nur ein Wermutstropfen: 50 Milliarden Euro hätten die vielen warmen Worte, die Europas Spitzen in den vergangenen Monaten für die Ukraine gefunden haben, tatsächlich mit Taten hinterlegt. So oft von Sicherheitsgarantien die Rede war: Das Geld wäre eine solche gewesen.

2. Orban steht allein da, und 26 andere sind sich einig

Eines hat dieser Gipfel aller Welt vor Augen geführt: Viktor Orban steht in Europa tatsächlich allein da. 26 gegen einen, das ist die neue Konstellation in der EU

In Polen führt der neue pro-europäische Premier Donald Tusk das Land wieder in die Mitte Europas - und wird dabei von vielen euphorisch begrüßt. Interessant aber auch, dass der neue slowakische Regierungschef Robert Fico - der als eine der ersten Amtshandlungen die militärische Hilfe für die Ukraine stoppte - als Verbündeter für Orban ausfiel.

Die EU hat laut EU-Ratspräsident Michel beschlossen mit der Ukraine und Moldau Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Georgien soll den Status eines Beitrittskandidaten erhalten. 14.12.2023 | 2:45 min

Bemerkenswert schließlich: der Kniff, mit dem formal Einstimmigkeit erreicht wurde. Wie zu hören, ein Vorschlag des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz , der damit diesen Gipfel vor dem totalen Scheitern rettete. Orban verließ, so war es abgesprochen, "konstruktiv" den Saal, der Rest konnte einstimmig entscheiden. Dass Orban kurz danach per Videobotschaft nachtrat, war schlechter Stil. Aber diesen Orban-Stil ist der Rest Europas nun schon lange von Orban gewohnt.

3. Lässt Europa sich erpressen?

Noch am Tag vor dem Gipfel hatte die EU-Kommission Ungarn 10 Milliarden Euro freigegeben. Einen Teil der Gelder, die man dem Land wegen erheblicher Mängel beim Rechtsstaat gesperrt hatte. Der Vorwurf, hier habe Europa sich erpressen lassen, kam schnell - vor allem aus dem Europaparlament. Und in der Tat legt Ungarns Premier am Freitagmorgen per Radiointerview nach: Er verlange "nicht die Hälfte, nicht ein Viertel, sondern alles".