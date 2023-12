Slowakei: Wird Fico nach Orban zum nächsten Problem der EU?

Das Video gibt denen recht, die die neue Regierung unter Robert Fico "linkspopulistisch" nennen. Nach den ersten Wochen nach der Slowakei-Wahl überwiegen die populistischen Elemente, zum Beispiel dieses: Fico teilt die Presse ein in feindliche und freundliche Medien, nur die freundlichen, so kündigt er an, will er zu Pressekonferenzen zulassen.